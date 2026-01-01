Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Beta pre 1 sat

U Evropi, zemljama Bliskog istoka, Azije, Okeanije i Tihog okeana dočekana je 2026. godina tradicionalnim vatrometom i uličnim proslavama.

Ponoć je prvo stigla na ostrva u Tihom okeanu, uključujući Kiritimati (Božićno ostrvo), Tongu i Novi Zeland.

Sidnej je dočekao 2026. godinu tradicionalnim vatrometom, održanim uz pojačano prisustvo policije zbog nedavnog oružanog napada tokom proslave jevrejskog praznika hanuka na plaži Bondaj u tom gradu.

Oko 40.000 pirotehničkih efekata upotrebljeno je na prostoru dužine oko sedam kilometara. 

U Sidneju je održan i pomen za žrtve napada, a Sidnejski lučki most osvetljen je belom bojom, dok je na njegovim stubovima bila prikazana menora, jedan od simbola judaizma.

U Oklendu, glavnom gradu Novog Zelanda, okupio se veliki broj ljudi, koji su Movu godinu takođe dočekali uz vatromet.

Hiljade ljudi su se okupile u Seulu kod paviljona zvona Bosingak, gde se bronzano zvono udara 33 puta u ponoć.

To je tradicija ukorenjena u budističkoj kosmologiji, a 33 udara predstavljaju 33 nebeskih sfera. 

Veruje se da zvona otklanjaju nesreću i donose mir i prosperitet u narednoj godini.

U južnokorejskom lučkom gradu Busanu, osvetljeni dronovi su iznad plaže na noćnom nebu naslikali veliku crvenu sliku konja, životinjskog simbola 2026. godine po kineskom zodijaku.

U Kini, na prevoju Džujong kod Kineskog zida, nedaleko od Pekinga, održan je veliki nastup bubnjara.  

Učesnici su mahali tablama sa natpisom "2026" i simbolom konja, u susret dočeku Godine konja u februaru, po kineskom lunarnom kalendaru.

U Hongkongu, tradicionalni novogodišnji vatromet iznad luke Viktorija je otkazan zbog požara u stambenom kompleksu u novembru, u kojem je poginula 161 osoba. 

Umesto toga, svetlosni šou sa temom "Nove nade, novi počeci" obasjao je fasade u poslovnom Centralnom distriktu.

Za razliku od većine evropskih zemalja, u Grčkoj i na Kipru ove godine nije bilo velikih vatrometa.

Atina i Nikozija su buku vatrometa i petardi zamenili pirotehnikom sa niskim nivoom buke, svetlosne predstave i prikaze dronovima, kako bi doček bio prijatniji za decu i kućne ljubimce.

Atina je prošle godine prihvatila "tihi" vatromet, odluka za koju gradonačelnik Haris Dukas kaže da signalizira promenu prioriteta.

"Ovo označava novu eru u novogodišnjim proslavama. Svetlosni spektakl, bez zaglušujuće buke - poštujući ljude, životinje i životnu sredinu", rekao je Dukas.

Nikozija je otišla dalje, potpuno napustivši konvencionalni vatromet, nakon procene štete koju pravi. 

Desetine hiljada ljudi okupile su se u Londonu na obale Temze nakon što je sat Big Ben otkucao ponoć, označavajući početak 2026. godine u Velikoj Britaniji.

U Edinburgu, veliki broj ljudi došao je na zabavu u ulici Prinses, gde su mogli da uživaju u izložbi iznad Edinburškog zamka po prvi put posle nekoliko godina.

Proslave dolaska nove godine u Velikoj Britaniji održavaju se širom zemlje, od Kardifa do Njukasla.

U Irskoj, nekoliko sati pre ponoći u više naselja u Dablinu istovremeno je ispaljen vatromet, a u zamku Dablin održan je koncert koji je trajao od osam sati do ponoći.

Tokom dana, kroz Dablin su prolazili ulični zabavljači i orkestri, a javni događaji povodom početka nove godine trajaće i 1. januara. 

Parižani su uprkos otkazivanju planiranog koncerta došli na doček u aveniji Jelisejskih polja (Champs-Élysées). 

Vatromet je uz muziku obasjao nebo u ponoć, a čuvena Trijumfalna kapija bila je osvetljena projekcionim svetlima i reflektorima.

Građani Berlina okupili su se na tradicionalnom dočeku kod Brandenburške kapije, gde je početak Nove godine obeležen velikim vatrometom i zabavom, a javni doček sa vatrometom organizovan je širom cele Nemačke.

U Kijevu nije bilo javnih dočeka Nove godine, jer mnogi Ukrajinci ponovo provode duge sate u mraku pod neumoljivim napadima Rusije.

U Barseloni je održana tradicionalna trka od 10 kilometara, a u ponoć vatromet je obasjao nebo iznad glavnog gradskog trga Plasa Espanja.

Vatromet na moskovskom Crvenom trgu je otkazan, a sam trg zatvoren je za posetioce do 8 sati ujutru 1. januara, zbog pojačane bezbednosti.

U Dubaiju, ljudi su posmatrali vatromet ispaljen sa Burdž Halife, najviše zgrade na svetu.

Pre toga, neboder je bio osvetljen svetlosnim prikazima, uz muziku i vodoskoke.

(Beta, 01.01.2026)

Povezane vesti »

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Radio sto plus pre 43 minuta
Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokSidnej

Društvo, najnovije vesti »

Juronjuz: Zdravstveni stručnjaci za 2026. savetuju jednostavne navike

Juronjuz: Zdravstveni stručnjaci za 2026. savetuju jednostavne navike

Beta pre 58 minuta
Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Beta pre 1 sat
Vremeplov: Umro Viktor Novak, autor "Magnum crimena",

Vremeplov: Umro Viktor Novak, autor "Magnum crimena",

RTV pre 53 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Oglasili se prvi put u novoj godini, temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije pašće sneg!

RHMZ izdao upozorenje: Oglasili se prvi put u novoj godini, temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije pašće sneg!

Blic pre 1 sat
Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Radio sto plus pre 43 minuta