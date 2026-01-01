Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Beta pre 1 sat

U Evropi, zemljama Bliskog istoka, Azije, Okeanije i Tihog okeana dočekana je 2026. godina tradicionalnim vatrometom i uličnim proslavama.

Ponoć je prvo stigla na ostrva u Tihom okeanu, uključujući Kiritimati (Božićno ostrvo), Tongu i Novi Zeland.

Sidnej je dočekao 2026. godinu tradicionalnim vatrometom, održanim uz pojačano prisustvo policije zbog nedavnog oružanog napada tokom proslave jevrejskog praznika hanuka na plaži Bondaj u tom gradu.

Oko 40.000 pirotehničkih efekata upotrebljeno je na prostoru dužine oko sedam kilometara.

U Sidneju je održan i pomen za žrtve napada, a Sidnejski lučki most osvetljen je belom bojom, dok je na njegovim stubovima bila prikazana menora, jedan od simbola judaizma.

U Oklendu, glavnom gradu Novog Zelanda, okupio se veliki broj ljudi, koji su Movu godinu takođe dočekali uz vatromet.

Hiljade ljudi su se okupile u Seulu kod paviljona zvona Bosingak, gde se bronzano zvono udara 33 puta u ponoć.

To je tradicija ukorenjena u budističkoj kosmologiji, a 33 udara predstavljaju 33 nebeskih sfera.

Veruje se da zvona otklanjaju nesreću i donose mir i prosperitet u narednoj godini.

U južnokorejskom lučkom gradu Busanu, osvetljeni dronovi su iznad plaže na noćnom nebu naslikali veliku crvenu sliku konja, životinjskog simbola 2026. godine po kineskom zodijaku.

U Kini, na prevoju Džujong kod Kineskog zida, nedaleko od Pekinga, održan je veliki nastup bubnjara.

Učesnici su mahali tablama sa natpisom "2026" i simbolom konja, u susret dočeku Godine konja u februaru, po kineskom lunarnom kalendaru.

U Hongkongu, tradicionalni novogodišnji vatromet iznad luke Viktorija je otkazan zbog požara u stambenom kompleksu u novembru, u kojem je poginula 161 osoba.

Umesto toga, svetlosni šou sa temom "Nove nade, novi počeci" obasjao je fasade u poslovnom Centralnom distriktu.

Za razliku od većine evropskih zemalja, u Grčkoj i na Kipru ove godine nije bilo velikih vatrometa.

Atina i Nikozija su buku vatrometa i petardi zamenili pirotehnikom sa niskim nivoom buke, svetlosne predstave i prikaze dronovima, kako bi doček bio prijatniji za decu i kućne ljubimce.

Atina je prošle godine prihvatila "tihi" vatromet, odluka za koju gradonačelnik Haris Dukas kaže da signalizira promenu prioriteta.

"Ovo označava novu eru u novogodišnjim proslavama. Svetlosni spektakl, bez zaglušujuće buke - poštujući ljude, životinje i životnu sredinu", rekao je Dukas.

Nikozija je otišla dalje, potpuno napustivši konvencionalni vatromet, nakon procene štete koju pravi.

Desetine hiljada ljudi okupile su se u Londonu na obale Temze nakon što je sat Big Ben otkucao ponoć, označavajući početak 2026. godine u Velikoj Britaniji.

U Edinburgu, veliki broj ljudi došao je na zabavu u ulici Prinses, gde su mogli da uživaju u izložbi iznad Edinburškog zamka po prvi put posle nekoliko godina.

Proslave dolaska nove godine u Velikoj Britaniji održavaju se širom zemlje, od Kardifa do Njukasla.

U Irskoj, nekoliko sati pre ponoći u više naselja u Dablinu istovremeno je ispaljen vatromet, a u zamku Dablin održan je koncert koji je trajao od osam sati do ponoći.

Tokom dana, kroz Dablin su prolazili ulični zabavljači i orkestri, a javni događaji povodom početka nove godine trajaće i 1. januara.

Parižani su uprkos otkazivanju planiranog koncerta došli na doček u aveniji Jelisejskih polja (Champs-Élysées).

Vatromet je uz muziku obasjao nebo u ponoć, a čuvena Trijumfalna kapija bila je osvetljena projekcionim svetlima i reflektorima.

Građani Berlina okupili su se na tradicionalnom dočeku kod Brandenburške kapije, gde je početak Nove godine obeležen velikim vatrometom i zabavom, a javni doček sa vatrometom organizovan je širom cele Nemačke.

U Kijevu nije bilo javnih dočeka Nove godine, jer mnogi Ukrajinci ponovo provode duge sate u mraku pod neumoljivim napadima Rusije.

U Barseloni je održana tradicionalna trka od 10 kilometara, a u ponoć vatromet je obasjao nebo iznad glavnog gradskog trga Plasa Espanja.

Vatromet na moskovskom Crvenom trgu je otkazan, a sam trg zatvoren je za posetioce do 8 sati ujutru 1. januara, zbog pojačane bezbednosti.

U Dubaiju, ljudi su posmatrali vatromet ispaljen sa Burdž Halife, najviše zgrade na svetu.

Pre toga, neboder je bio osvetljen svetlosnim prikazima, uz muziku i vodoskoke.

(Beta, 01.01.2026)