„Svako ima svoju ulogu, u slično vreme govore iste stvari“: Jedan od „tri velika vezira“ ponovo napada N1

Cenzolovka pre 1 sat  |  Mladen Savatović
„Svako ima svoju ulogu, u slično vreme govore iste stvari“: Jedan od „tri velika vezira“ ponovo napada N1

Već dva dana, praktično bez "predaha", predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, prvo na društvenim mrežama, a potom i uživo, govori kako televizija i novinari N1 relativizuju hapšenja zbog navodnog planiranja državnog udara i ugrožavanja bezbednosti predsednika Srbije. U tome joj pomažu provladini mediji, a medijski stručnjaci poručuju - sve je to dobro isplanirana kampanja.

Napala predsednica Narodne skupštine putem Iksa N1 što radi profesionalno. Smeta joj što smo uz vest da su privedena dvojica ratnih veterana, osumnjičena za planiranje rušenja ustavnog poretka i napad na predsednika, preneli i reči druge strane – njihovog advokata. A onda je sa mreža, prešla u studio jedne od prorežimskih televizija. „Fizički mi se smučilo kada sam pogledala taj prilog. Važno je da oni nasatave kriminalizaciju, dehumanizaciju i relativizaciju. Neka
