NUNS osudio targetiranje novinara N1 od strane državnog vrha

Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je, kako navode, targetiranje novinara i novinarki televizije N1 od strane najviših državnih zvaničnika.

U saopštenju se navodi da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u javnim nastupima optužili televiziju N1 za, kako tvrde, inspirisanje navodnog atentata na predsednika države. Povod za nove optužbe bila je vest o privođenju ratnih veterana zbog sumnje da su planirali rušenje ustavnog poretka i napad na predsednika, a koju je N1 preneo uz saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Televizija je, kako se navodi, u okviru