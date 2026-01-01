Filip Živojinović puca od ponosa, a tu je i Boba: Uzavrela atmosfera na novogodišnjem nastupu Aleksandre Prijović: Evo šta sve vreme radi njen svekar (video)

Blic pre 36 minuta
Planovi za budućnost uključuju novi album i manje nastupa, kako bi bila bliže porodici.

Aleksandra naglašava značaj zdravlja i podrške bližnjih u svakodnevnom životu. Muzička zvezda Aleksandra Prijović večeras, za doček Nove godine, peva u srpskoj prestonici. U publici je njen svekar, biznismen Slobodan Boba Živojinović, koji je sve vreme pomno pratio šta se dešava na bini i kako Prija zvuči. Bobu Živojinovića su uhvatile naše kamere, a činilo se da i te kako uživa. U blizini bine je bio i Aleksandrin suprug i Bobin sin Filip Živojinović, koji je
Kurir pre 46 minuta
Telegraf pre 56 minuta
Blic pre 1 sat
