Lepa Lukić dan pred doček završila u urgentnom: Oglasila se i otkrila o čemu je reč: "Dali su mi terapiju"

Blic pre 1 sat
Večeras nastupa u Rumi i bolje se oseća Nedavno je iskreno govorila o porocima i priznala da se kocka Pevačica Lepa Lukić dan pred doček Nove godine završila je u Urgentnom centru, saznaje "Blic".

Ona je nakon pregleda puštena iz bolnice, a sada se oglasila za naš portal i otkrila kako se oseća. Lepa Lukić nam je otkrila zbog čega je potražila pomoć lekara. - Imala sam herpes pre šest godina i sada se ponovo vratio. Dali su mi pravu terapiju i već danas mi je bolje - rekla nam je Lepa i dodala: - Evo me na nastupu u Rumi, zovu me da izađem, moram da prekinem. Hvala na interesovanju - dodala je Lepa, koja se požalila da neće da je pokopaju kao skitnicu.
Kurir pre 1 sat
Nova godina

