Srećna Nova 2026. godina! Hvala što ste uz nas, ostajemo zajedno i u godini pred nama: Redakcija "Blica" želi vam sve najbolje…

Dragi naši čitaoci portala Blic.rs i gledaoci Blic TV, neka vam Nova godina donese više zdravlja, mira i osmeha, više dobrih vesti, iskrenih trenutaka i razloga za nadu.

Želimo vam da 2026. godinu dočekujete i prolazite kroz nju sa hrabrošću, optimizmom i verom u bolje sutra - uz ljude koje volite i ciljeve koji vas pokreću. Takođe želimo da ostane uz nas, gde god da se nalazite, u zemlji ili u svetu, a mi ćemo vam zauzvrat darovati, kao i uvek, tačne informacije, zanimljive teme i lepe životne priče. Svim čitaocima, gledaocima, ali i našim koleginicama i kolegama želimo mnogo uspeha na privatnom i poslovnom planu. Hvala vam na