Srećna Nova 2026. godina!

Dragi čitaoci, U 2026. godine želimo vam pre svega dobro zdravlje, puno sreće, uspeha, ljubavi i ličnog mira.

Hvala vam što ste i tokom godine koja je iza nas bili uz nin.rs, verovali našim tekstovima i delili sa nama potrebu za tačnim, proverenim i odgovornim informacijama i analizama. U godini pred nama, u kojoj želimo da ostanete u nas, nastavićemo da dosledno pratimo i analiziramo društvena, politička, ekonomska i kulturna dešavanja u zemlji i svetu, da za vas biramo aktuelne i korisne priče, sa istim ciljem kao i do sada – da vam ponudimo smisao, kontekst i istinu,