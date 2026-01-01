Evropske zemlje spremne da pošalju između 10.000 i 15.000 vojnika u Ukrajinu nakon završetka rata

Evropske zemlje su spremne da u okviru bezbednosnih garancija u Ukrajinu pošalju između 10.000 i 15.000 vojnika u prvih šest meseci posle prekida neprijateljstava, objavio je Di Velt.

Prema informacijama iz diplomatskih krugova u Briselu, Evropljani su spremni da aktivno učestvuju u praćenju mogućeg prekida vatre između Rusije i Ukrajine. „Planovi o tome kako bi mogle da izgledaju bezbednosne garancije za Ukrajinu su spremni. Razvili su ih uglavnom vojni stručnjaci iz oružanih snaga Velike Britanije i Francuske, u saradnji sa Briselom“, rekli su diplomatski predstavnici upoznati sa tokom pregovora, prenosi Ukrajinska pravda. Oni ističu da su