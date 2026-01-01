Vitkof: Predstavnici SAD razgovarali sa zvaničnicima Ukrajine i evropskih zemalja

VAŠINGTON - Savetnici američkog predsednika Donalda Trampa razgovarali su sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i savetnicima za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kako bi razmotrili naredne korake u okončanju rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

"Fokusirali smo se na to kako da pomerimo razgovore napred na praktičan način u ime mirovnog procesa predsednika SAD Donalda Trampa, uključujući jačanje bezbednosnih garancija i razvijanje efikasnih mehanizama za ublažavanje sukoba, kako bi se okončao rat i osigurala njegova trajna obustava", napisao je Vitkof juče na društvenim mrežama, prenosi Rojters. U razgovorima su učestvovali i američki državni sekretar Marko Rubio, Trampov zet Džared Kušner, kao i sekretar