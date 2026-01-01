Finska i Estonija istražuju oštećenje podvodnog telekomunikacionog kabla u Finskom zalivu

Vlasti Finske i Estonije su započele istragu jutrošnjeg oštećenja podvodnog telekomunikacionog kabla u Finskom zalivu, između glavnih gradova dve zemlje, javlja američka agencija Asošiejted pres.

Finske vlasti su saopštile da su zaplenile i pregledale brod za koji se sumnja da je prouzrokovao oštećenja kabla, pošto je plovilo otkriveno u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Finske. Kabl, koji je oštećen u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije, pripada dobavljaču telekomunikacionih usluga Elisa i važi za ključnu podvodnu infrastrukturu, saopštila je policija. Finski predsednik Aleksander Stub (Alexander Stubb) napisao je na mreži Iks (X) da je Finska „spremna za