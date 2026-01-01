SAD produžile licencu za rad NIS-u

Danas pre 6 sati  |  RTS
SAD produžile licencu za rad NIS-u

Posle 84 dana američkih sankcija NIS-u, vašingtonska administracija produžila je operativnu licencu za rad NIS-u do 23. januara.

Izvor RTS-a navodi da je ta odluka SAD usledila posle današnjih razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa OFAK-om i Stejt departmentom, kao i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. RTS nezvanično saznaje da bi do tada mogli da se završe i pregovori Gasproma sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Detaljnije informacije pisma koje stiže iz Vašingtona i značaju operativne licence za NIS i Srbiju, predsednik Vučić građanima će saopštiti
Aleksandar VučićRTSGaspromVašingtonMOL

