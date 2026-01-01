Nakon tragedije u Kran-montani srbinu se gubi svaki trag Stefan radio kao obezbeđenje u klubu, na mobilini telefon se ne javlja, porodica je jako zabrinuta

Stravična eksplozija i požar koji su se dogodili sinoć, u novogodišnjoj noći, progutali su klub u Švajcarskoj, u luksuznom skijalištu Kran-Montana i ostavili iza sebe pustoš.

Tokom novogodišnje noći koja se tragično završila, nestao je jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u tom objektu. Zabrinuta porodica ovog mladića kaže za Telegraf.rs da nemaju nikakvu informaciju o Stefanu i da se samo nadaju da je živ. Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi u Švajcarskoj već više od dvadeset godina, a sinoć je bio na svom radnom mestu. - Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbeđenje u tom
