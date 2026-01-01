Najmanje 10 ljudi poginulo u baru u švajcarskom skijalištu: Lekarske ekipe dežuraju ispred objekta (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Najmanje 10 ljudi poginulo u baru u švajcarskom skijalištu: Lekarske ekipe dežuraju ispred objekta (FOTO/VIDEO)

Najmanje 10 osoba poginulo je protekle noći tokom proslave nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a najmanje deset osoba je povređeno, saopštila je lokalna policija.

Policija je saopštila da se isključuje mogućnost terorističkog napada, prenosi Skaj njuz. Ekipe Hitne pomoći i vatrogasne ekipe i dalje dežuraju ispred ugostiteljskog objekta u kom se noćas dogodila tragedija. Čitavo područje je blokirano i ovom delu luksuznog skijališta omogućen je
