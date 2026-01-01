Oglasila se Naftna industrija Srbije: Licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja

Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Oglasila se Naftna industrija Srbije: Licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, navodi se u saopštenju Naftne industrije Srbije. Kompanija NIS podseća da su sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji prethodno stupile na
