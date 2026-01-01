Turneja četiri skakaonice u znaku Domena Prevca: Pobeda do pobede

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Euronews
Domenu Prevcu trenutno nema ravnog u ski skokovima.

Slovenac je posle pobede u Oberstdorfu, slavio i u Garmiš-Partenkirhenu sa 303,1 bodom (143/141 m), pa posle dve skakaonice vodi u generalnom plasmanu za osvajanje Turneje Četiri skakaonice. Trenutno Domen Prevc ima 37 bodova prednosti u odnosu na Austrijanca Jana Herla. Neverovatan je lider Svetskog kupa. Koliku god da mu rivali zadaju dužinu od na to ima odgovor. Jan Herl je imao jako dobar skok od 141 metra u prvoj seriji, skupio je 10,5 bodova više od Japanca
