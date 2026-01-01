Vučić: SAD 23. januara očekuju sve glavne tačke ugovora sa budućim kupcem NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da američke vlasti očekuju da 23. januara budu poznate sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca Naftne industrije Srbije (NIS) i budućeg kupca, za koji je najverovatnije da će biti mađarska kompanija MOL. "Nema nikakve sumnje da je MOL, zajedno sa NIS-om i državom Srbijom, radio na dobijanju operativne licence. Verujem da će, ukoliko se sve predloži OFAK-u kako treba, odobrenje biti dato", rekao je