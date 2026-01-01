Vučić: Još ne mogu da kažem da je MOL novi partner NIS-a dok se ne završi konstrukcija

Vučić: Još ne mogu da kažem da je MOL novi partner NIS-a dok se ne završi konstrukcija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još ne može da kaže da je mađarski MOL novi partner NIS-a, kako je rekao, sve dok se ne završi cela konstrukcija, ali da jeste MOL zajedno sa NIS-om radio na dobijanju operativne licence za srpsku naftnu kompaniju.

Na pitanje da li je izvesno da je MOL novi partner u NIS-u ili je to još uvek rano reći, Vučić je rekao za RTS: "Ja to ne mogu da kažem dok se ne završi, rekao bih, cela konstrukcija, ali nema nikakve sumnje da je MOL zajedno sa NIS-om, zajedno sa državom Srbijom, radio i na pismu OFAC-u i na omogućavanju dobijanja ove operativne licence koje nam daje vazduha i daje nam mogućnost za dodatno snabdevanje sirovom naftom". Veruje, kako je rekao, da ako se bude
