Bugarska uvela evro: Sofija se danas pridružila evrozoni, levi odlaze u istoriju

Kurir pre 2 sata  |  Agencije
Bugarska uvela evro: Sofija se danas pridružila evrozoni, levi odlaze u istoriju

Bugarska je 1. januara 2026. godine usvojila evro kao svoju valutu, što označava, za istoriju evra i za EU u celini, a to dolazi posle perioda intenzivnih priprema i napora Bugarske da ispuni sve neophodne zahteve, saopštila je danas Evropska komisija (EK).

Kako se navodi, evro će doneti praktične koristi bugarskim građanima i preduzećima - olakšaće putovanje i život u inostranstvu, povećati transparentnost i konkurentnost tržišta i olakšati trgovinu. EK je, dodaje se, u potpunosti podržala Bugarsku u procesu pridruživanja evru, a pristupanjem Bugarske, 21 država članica EU i više od 357 miliona građana EU deliće zajedničku valutu. Predsednica EK Ursula fon der Lajen rekla je da pridruživanje Bugarske evrozoni, jednom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bugarska postala deo evrozone

Bugarska postala deo evrozone

Nedeljnik pre 26 minuta
Bugarska postala deo zone evra

Bugarska postala deo zone evra

Nova pre 41 minuta
Lev je istorija: Bugari plaćaju evrima

Lev je istorija: Bugari plaćaju evrima

Dojče vele pre 16 minuta
Bugarska postala deo zone evra

Bugarska postala deo zone evra

NIN pre 11 minuta
Bugarska ušla u eurozonu

Bugarska ušla u eurozonu

SEEbiz pre 1 sat
Sofija zatvorila jedno poglavlje istorije: evro postao nacionalna valuta

Sofija zatvorila jedno poglavlje istorije: evro postao nacionalna valuta

Politika pre 1 sat
Kraj jedne ere: Bugarska se oprostila od leva i prešla na evro

Kraj jedne ere: Bugarska se oprostila od leva i prešla na evro

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BugarskaEvrozonaSofijaEUEvropska komisijaEvro

Društvo, najnovije vesti »

Na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca u Beogradu

Na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca u Beogradu

N1 Info pre 16 minuta
U Srbiji se od danas primenjuje nacionalni porez na emisije ugljen-dioksida

U Srbiji se od danas primenjuje nacionalni porez na emisije ugljen-dioksida

N1 Info pre 21 minuta
Pet novih članica od danas u Savetu bezbednosti UN

Pet novih članica od danas u Savetu bezbednosti UN

Beta pre 31 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak 1. januar 2026: Danas umereno oblačno, temperatura do 10

Vremenska prognoza za četvrtak 1. januar 2026: Danas umereno oblačno, temperatura do 10

Beta pre 31 minuta
Lazić (Da se zna): Tokom 2025. rekordan broj incidenata motivisanih mržnjom prema LGBT+ osobama

Lazić (Da se zna): Tokom 2025. rekordan broj incidenata motivisanih mržnjom prema LGBT+ osobama

Beta pre 16 minuta