Bugarska uvela evro: Sofija se danas pridružila evrozoni, levi odlaze u istoriju

Bugarska je 1. januara 2026. godine usvojila evro kao svoju valutu, što označava, za istoriju evra i za EU u celini, a to dolazi posle perioda intenzivnih priprema i napora Bugarske da ispuni sve neophodne zahteve, saopštila je danas Evropska komisija (EK).

Kako se navodi, evro će doneti praktične koristi bugarskim građanima i preduzećima - olakšaće putovanje i život u inostranstvu, povećati transparentnost i konkurentnost tržišta i olakšati trgovinu. EK je, dodaje se, u potpunosti podržala Bugarsku u procesu pridruživanja evru, a pristupanjem Bugarske, 21 država članica EU i više od 357 miliona građana EU deliće zajedničku valutu. Predsednica EK Ursula fon der Lajen rekla je da pridruživanje Bugarske evrozoni, jednom