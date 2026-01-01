Bugarska počela da koristi evro, lev odlazi u istoriju

Od danas je evro zvanična valuta u Bugarskoj, čime je ta zemlja postala 21. članica evrozone. Dosadašnja valuta lev moći će da se koristi do kraja januara, kada će evro postati jedina valuta. Istorijske ličnosti i motivi na kovanicama “Strateški izbor u kontroverznom trenutku” Kakva je budućnost širenja evrozone

Od ponoći je u Bugarskoj evro postao zvanična valuta. Ukidanjem leva i prelaskom na evro Bugarska je postala 21. članica evrozone. Do kraja januara, lev će ostati zakonsko sredstvo plaćanja uz evro, a od 1. februara evro će postati jedina zvanična valuta, prenosi bugarska agencija BTA. Do 8. avgusta 2026. godine, cene će se i dalje prikazivati i u evrima i u levima. Tokom januara, ljudi će moći da plaćaju gotovinom u maloprodajnim objektima koristeći i leve i evro,