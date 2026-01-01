Koliko pobeda će Crvena zvezda upisati u januaru? Paklen raspored utakmica u Evroligi!

Kurir pre 1 sat
Koliko pobeda će Crvena zvezda upisati u januaru? Paklen raspored utakmica u Evroligi!

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuju Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.

Zvezda je trenutno u seriji lošijih rezultata u Evropi i sa učinkom 10-8 na ivici su plej-in zone. Pred Zvezdom je paklen raspored u januaru... Raspored Zvezde - januar Evroliga: 02.01.2026. - Anadolu Efes - Crvena zvezda 06.01.2026. - Crvena zvezda - Valensija 09:01.2026. - Žalgiris - Crvena zvezda 15.01.2026. - Olimpija Milano - Crvena zvezda 20.01.2026 - Monako - Crvena zvezda 23.01.2026. - Virtus Bolonja - Crvena zvezda 30.01.2026. - Crvena zvezda - Dubai
Iz Efesa pred Zvezdu poručuju: „Za nas će ova utakmica biti važan test, jako su nezgodan rival!“

Hot sport pre 31 minuta
Saša Obradović pred Efes: Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama

RTS pre 12 minuta
Zvezda zna kako protiv Efesa - tu su i dve dobre vesti

B92 pre 27 minuta
Efes pojačan dočekuje Crvenu zvezdu

Sportske.net pre 1 sat
Pablo Laso pred duel sa cveno - belima: Zvezda je atletski dobar tim, želimo da odigramo dobro i ostvarimo pobedu

Dnevnik pre 1 sat
Zvezdi protiv Efesa sudi arbitar zbog kojeg su se oglašavali saopštenjem posle spornog meča u Kaunasu

Telegraf pre 1 sat
Laso: Zvezda je veoma dobar atletski tim, to će biti važan test za nas

RTS pre 2 sata
„Hoću revanš, ali po drugačijim pravilima“: Arina Sabalenka želi novu „bitku polova“

Danas pre 32 minuta
INTERVJU Milorad Pupovac: Region prepušten geopolitičkim silnicama, postao je ničiji i svačiji

Danas pre 37 minuta
Miško Ražnatović i Čima Moneke završili posao na jahti

Danas pre 1 sat
Džejms Naneli potpisao za atinskog velikana

Danas pre 1 sat
Izraelci najavljuju ''nemoguću misiju'' - Kaboklo opet u Partizanu?!

Sportske.net pre 6 minuta