Koliko pobeda će Crvena zvezda upisati u januaru? Paklen raspored utakmica u Evroligi!

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuju Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.

Zvezda je trenutno u seriji lošijih rezultata u Evropi i sa učinkom 10-8 na ivici su plej-in zone. Pred Zvezdom je paklen raspored u januaru... Raspored Zvezde - januar Evroliga: 02.01.2026. - Anadolu Efes - Crvena zvezda 06.01.2026. - Crvena zvezda - Valensija 09:01.2026. - Žalgiris - Crvena zvezda 15.01.2026. - Olimpija Milano - Crvena zvezda 20.01.2026 - Monako - Crvena zvezda 23.01.2026. - Virtus Bolonja - Crvena zvezda 30.01.2026. - Crvena zvezda - Dubai