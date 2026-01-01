Crvena zvezda već u Istanbulu: Saša Obradović dobio dve dobre vesti pred Efes

Crvena zvezda već 2. januara igra prvi meč u 2026. godini protiv Efesa (18 časova), a trener Saša Obradović moći će da računa i na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea.

Dobrić je imao problema sa povredom koja ga je već mučila ove sezone, dok je Moneke imao visoku temperaturu, ali čini se da će moći da nastupe u Istanbulu gde su danas doputovali sa ostatkom ekipe. Ipak, mnogo je još izostanaka u Zvezdi, tako da će susret propustiti Kenan, Karter, Rivero, Bolomboj i Plavšić. "Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama", rekao je Saša Obradović o Efesu: "I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i