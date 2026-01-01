Crvena zvezda već u Istanbulu: Saša Obradović dobio dve dobre vesti pred Efes

Mondo pre 2 sata  |  Milutin Vujičić
Crvena zvezda već u Istanbulu: Saša Obradović dobio dve dobre vesti pred Efes

Crvena zvezda već 2. januara igra prvi meč u 2026. godini protiv Efesa (18 časova), a trener Saša Obradović moći će da računa i na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea.

Dobrić je imao problema sa povredom koja ga je već mučila ove sezone, dok je Moneke imao visoku temperaturu, ali čini se da će moći da nastupe u Istanbulu gde su danas doputovali sa ostatkom ekipe. Ipak, mnogo je još izostanaka u Zvezdi, tako da će susret propustiti Kenan, Karter, Rivero, Bolomboj i Plavšić. "Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama", rekao je Saša Obradović o Efesu: "I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Pablo Laso upozorava pred Crvenu zvezdu! Oglasio se trener Efesa!

Pablo Laso upozorava pred Crvenu zvezdu! Oglasio se trener Efesa!

Kurir pre 24 sata
Obradović spremio ekipu za Efes: „Znamo odakle nam preti najveća opasnost“!

Obradović spremio ekipu za Efes: „Znamo odakle nam preti najveća opasnost“!

Hot sport pre 1 sat
Saša Obradović saopštio dobre vesti pred Efes! Delije mogu da odahnu!

Saša Obradović saopštio dobre vesti pred Efes! Delije mogu da odahnu!

Kurir pre 4 sati
Obradović pred jedan od najvažnijih mečeva u Evroligi: „Nije im lako, ali imali su vremena za reorganizaciju“

Obradović pred jedan od najvažnijih mečeva u Evroligi: „Nije im lako, ali imali su vremena za reorganizaciju“

Nova pre 4 sati
Zvezda stigla u Istanbul, Obradović doneo dobre vesti

Zvezda stigla u Istanbul, Obradović doneo dobre vesti

Sportske.net pre 4 sati
Obradović pred duel sa Efesom: "Čeka nas teška utakmica u zanimljivom terminu"

Obradović pred duel sa Efesom: "Čeka nas teška utakmica u zanimljivom terminu"

Dnevnik pre 4 sati
Obradović pred Efes: Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama

Obradović pred Efes: Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaIstanbulSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

PAO se pozdravio sa centrom

PAO se pozdravio sa centrom

Sportske.net pre 27 minuta
Među povređenima u švajcarskom skijalištu i zvezda francuskog fudbala

Među povređenima u švajcarskom skijalištu i zvezda francuskog fudbala

Danas pre 1 sat
Obradović: Efes nije u lakoj situaciji, ali ima ogroman kvalitet

Obradović: Efes nije u lakoj situaciji, ali ima ogroman kvalitet

Danas pre 2 sata
Trinkijeri otkrio zašto nije preuzeo Partizan

Trinkijeri otkrio zašto nije preuzeo Partizan

Danas pre 3 sata
„Hoću revanš, ali po drugačijim pravilima“: Arina Sabalenka želi novu „bitku polova“

„Hoću revanš, ali po drugačijim pravilima“: Arina Sabalenka želi novu „bitku polova“

Danas pre 5 sati