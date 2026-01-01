Obradović pred jedan od najvažnijih mečeva u Evroligi: „Nije im lako, ali imali su vremena za reorganizaciju“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Strahinja Nikolić
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da Anadolu Efes nije u dobroj situaciji, ali da je reč o kvalitetnoj ekipi i dodao da je pred crveno-belima zanimljiv izazov i teška evroligaška utakmica. „Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama.

I njima su, kao i nama, povrede ugrozile rezultat i njihove ambicije. U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali definitivno vrlo dobra ekipa“, rekao je Obradović, prenosi klub. Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Istanbul gde ih očekuje utakmica 19. kola Evrolige protiv Efesa. Crvena zvezda je trenutno deveta na tabeli Evrolige sa deset pobeda i osam poraza, dok je Efes na 16. poziciji sa skorom 6/12. „Promenili su trenera, imali su vremena da se
KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaIstanbulSaša ObradovićAnadolu Efes

