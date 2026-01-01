Obradović pred Efes: Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović istakao je uoči utakmice protiv Efesa da rival nije u lakoj situaciji, ali da timski poseduje veliki kvalitet na svim pozicijama.

Zvezda će gostovati u Istanbulu sutra od 18 sati, a Obradović će moći da računa na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea. "Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogran kvalitet na svim pozicijama. I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i ambicije, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči utakmice protiv Efesa u Evroligi. Obradović je dodao da je Efes u prethodnom periodu pokazao da je dobar tim. "Promenili su trenera, imali su vremena da se odmore i