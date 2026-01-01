"Sve bivše su pozvane": Darko Lazić otkrio da li Marina i Ana Sević dolaze na njegov nastup

Mondo pre 1 sat  |  Ana Živančević
"Sve bivše su pozvane": Darko Lazić otkrio da li Marina i Ana Sević dolaze na njegov nastup

Folk pevač Darko Lazić večeras peva u srpskoj prestonici za doček Nove godine.

On je pred medijima spomenuo udese koje je imao u prethodnom periodu, pa je na jedno pitanje reagovao poprilično burno. "Kaća je sa mnom, kako bez nje da prođe? Srnu čuvaju baba i deda. Ova godina mi je bila sjajna, sem dve nezgode koje su mu uprljale celu godinu. Čovek uči dok je živ", rekao je Darko Lazić. Pogledajte fotografije Darka Lazića: "Kome bih ja tako dao bakšiš? Pa, s obzirom na to da mi je žena tu, ne znam kome bih ja dao... (smeh) Ne brani ona meni,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Nisam se opametio nakon toliko udesa", Darko Lazić otkrio da li on vozi auto posle nastupa za Novu godinu, pa zbog jednog…

"Nisam se opametio nakon toliko udesa", Darko Lazić otkrio da li on vozi auto posle nastupa za Novu godinu, pa zbog jednog pitanja burno reagovao (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaDarko LazićAna Sević

Zabava, najnovije vesti »

Deda Mraz stigao u Moskvu. Obezbeđen let kroz celu Rusiju.

Deda Mraz stigao u Moskvu. Obezbeđen let kroz celu Rusiju.

Blic pre 27 minuta
Filip Živojinović puca od ponosa, a tu je i Boba: Uzavrela atmosfera na novogodišnjem nastupu Aleksandre Prijović: Evo šta sve…

Filip Živojinović puca od ponosa, a tu je i Boba: Uzavrela atmosfera na novogodišnjem nastupu Aleksandre Prijović: Evo šta sve vreme radi njen svekar (video)

Blic pre 37 minuta
Pala na kolena, plače kao kiša u eliti Miljana Kulić se moli Bogu, ovo je njen spisak želja za 2026. godinu: spomenula sestre…

Pala na kolena, plače kao kiša u eliti Miljana Kulić se moli Bogu, ovo je njen spisak želja za 2026. godinu: spomenula sestre i roditelje (video)

Blic pre 7 minuta
"Nemam donji veš" Aleksandri Mladenović pukla haljina na zadnjici, ona je prekrila duksom: Iznervirala sam se

"Nemam donji veš" Aleksandri Mladenović pukla haljina na zadnjici, ona je prekrila duksom: Iznervirala sam se

Kurir pre 27 minuta
"Kupila sam kuću, želim da živim sa životinjama" Pevačica se preselila na planinu, pa progovorila o poslu: "Sve dok je glas…

"Kupila sam kuću, želim da živim sa životinjama" Pevačica se preselila na planinu, pa progovorila o poslu: "Sve dok je glas tu, radiću"

Blic pre 22 minuta