Rusija optužuje Ukrajinu za napad u novogodišnjoj noći u kojem su poginule 24 osobe

Ruski zvaničnici su saopštili da je u ukrajinskom napadu dronovima ubijeno 24 ljudi, a najmanje 50 je ranjeno tokom proslave Nove godine u selu pod ruskom okupacijom, u Hersonskoj oblasti.

Tri drona pogodila su kafić i hotel u turističkom gradu Horli na obali Crnog mora, rekao je lider regiona, koga je postavila Moskva, Vladimir Saldo, u saopštenju na Telegramu. Naveo je da je jedan od dronova nosio zapaljivu mešavinu, što je izazvalo požar. Ukrajinski zvaničnici se nisu oglasili, a napad je osudio niz ruskih zvaničnika. Predsednica gornjeg doma ruskog parlamenta, Saveta Federacije, Valentina Matvijenko rekla je da je napad ojačao rešenost Rusije da