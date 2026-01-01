Rusija optužuje Ukrajinu za napad u novogodišnjoj noći u kojem su poginule 24 osobe

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Rusija optužuje Ukrajinu za napad u novogodišnjoj noći u kojem su poginule 24 osobe

Ruski zvaničnici su saopštili da je u ukrajinskom napadu dronovima ubijeno 24 ljudi, a najmanje 50 je ranjeno tokom proslave Nove godine u selu pod ruskom okupacijom, u Hersonskoj oblasti.

Tri drona pogodila su kafić i hotel u turističkom gradu Horli na obali Crnog mora, rekao je lider regiona, koga je postavila Moskva, Vladimir Saldo, u saopštenju na Telegramu. Naveo je da je jedan od dronova nosio zapaljivu mešavinu, što je izazvalo požar. Ukrajinski zvaničnici se nisu oglasili, a napad je osudio niz ruskih zvaničnika. Predsednica gornjeg doma ruskog parlamenta, Saveta Federacije, Valentina Matvijenko rekla je da je napad ojačao rešenost Rusije da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Rusija: U ukrajinskom napadu dronovima tokom Nove godine poginule 24 osobe

Rusija: U ukrajinskom napadu dronovima tokom Nove godine poginule 24 osobe

Radio 021 pre 22 minuta
Rusija optužuje Ukrajinu za napad u novogodišnjoj noći u kojem su poginule 24 osobe

Rusija optužuje Ukrajinu za napad u novogodišnjoj noći u kojem su poginule 24 osobe

Nedeljnik pre 37 minuta
Medvedev: Odmazda na napad u Hersonskoj oblasti mora stići i počinioce i njihove komandante

Medvedev: Odmazda na napad u Hersonskoj oblasti mora stići i počinioce i njihove komandante

Sputnik pre 32 minuta
Medvedev preti osvetom

Medvedev preti osvetom

Vesti online pre 42 minuta
Krvava novogodišnja noć Rusi tvrde: Ukrajinci dronovima napali kafić i hotel u Hersonu, 24 osobe stradale (foto)

Krvava novogodišnja noć Rusi tvrde: Ukrajinci dronovima napali kafić i hotel u Hersonu, 24 osobe stradale (foto)

Blic pre 47 minuta
Medvedev: Ruska vojska će odgovoriti na smrtonosni napad Ukrajine na Hersonsku oblast

Medvedev: Ruska vojska će odgovoriti na smrtonosni napad Ukrajine na Hersonsku oblast

NIN pre 1 sat
"Nemilosrdna odmazda je neizbežna - uskoro će odgovarati"

"Nemilosrdna odmazda je neizbežna - uskoro će odgovarati"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaNova godinapožar

Svet, najnovije vesti »

Svedoci opisali detalje tragedije u novogodišnjoj noći: „Pirotehnika stavljena na flaše pića zapalila plafon, a onda je…

Svedoci opisali detalje tragedije u novogodišnjoj noći: „Pirotehnika stavljena na flaše pića zapalila plafon, a onda je nastala panika“

Nova pre 22 minuta
Papa započeo novu godinu apelom za mir

Papa započeo novu godinu apelom za mir

N1 Info pre 22 minuta
Dete (2) pogođeno hicem u glavu u Severnoj Makedoniji: Bore mu se za život

Dete (2) pogođeno hicem u glavu u Severnoj Makedoniji: Bore mu se za život

N1 Info pre 22 minuta
BLOG UŽIVO Dve devojke koje su za dlaku izbegle smrt u požaru u elitnom skijalištu: „Nastao je stampedo, neko je razbio prozor…

BLOG UŽIVO Dve devojke koje su za dlaku izbegle smrt u požaru u elitnom skijalištu: „Nastao je stampedo, neko je razbio prozor kako bi ljudi mogli da izađu“

Nova pre 22 minuta
Nacionalna garda se povlači iz Čikaga. Oglasio se Tramp: "Vratićemo se, možda u mnogo drugačijem i jačem obliku"

Nacionalna garda se povlači iz Čikaga. Oglasio se Tramp: "Vratićemo se, možda u mnogo drugačijem i jačem obliku"

Blic pre 22 minuta