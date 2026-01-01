Patrijarh Kiril: Napad na civile u Hersonskoj oblasti — čin krajnje surovosti i cinizma

Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril ukazao je na posebnu surovost i cinizam napada na ljude koji su u Hersonskoj oblasti proslavljali Novu godinu.

U novogodnjoj noći ukrajinske bespilotne letelice su napale kafić i hotel u selu Horli na obali Crnog mora, u Hersonskoj oblasti. U trenutku napada u objektima su se nalazili civili koji su proslavljali Novu godinu. Napad je izveden uz upotrebu tri drona, od kojih je jedan nosio zapaljivu smesu, što je izazvalo veliki požar. Vatra je u potpunosti ugašena tek u jutarnjim časovima. Prema zvaničnim podacima, u napadu su poginule 24 osobe.