Rusija: U ukrajinskom napadu dronovima tokom Nove godine poginule 24 osobe

Radio 021 pre 9 sati  |  Beta
Ruski zvaničnici su danas saopštili da je u ukrajinskom napadu dronovima ubijeno 24 ljudi, a najmanje 50 je ranjeno tokom proslave Nove godine u selu pod ruskom okupacijom, u Hersonskoj oblasti.

Tri drona pogodila su kafić i hotel u turističkom gradu Horli na obali Crnog mora, rekao je lider regiona, koga je postavila Moskva, Vladimir Saldo, u saopštenju na Telegramu. Rekao je da je jedan od dronova nosio zapaljivu mešavinu, što je izazvalo požar. Ukrajinski zvaničnici se nisu oglasili. Napad je osudio niz ruskih zvaničnika. Predsednica gornjeg doma ruskog parlamenta, Saveta Federacije, Valentina Matvijenko rekla je da je napad ojačao rešenost Rusije da
