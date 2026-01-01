Tri bebe u Beogradu rođene u ponoć: U Višegradskoj u prvoj sekundi na svet došao dečak

Newsmax Balkans pre 1 sat
Tri bebe u Beogradu rođene u ponoć: U Višegradskoj u prvoj sekundi na svet došao dečak

U Beogradu su u prvim minutima Nove godine rođene tri bebe - jedna u GAK Višegradska i dve u KBC "Dr Dragiša Mišović".

Dečak dužine 51 centimetar i težak 3.910 grama rođen je u prvoj sekundi posle ponoći u Ginekološko akušerskoj klinici - Višegradska, rekao je za Tanjug profesor Aleksandar Stefanović - direktor GAK Višegradska. Beba i bebina majka Marina Milošević su dobro, rekao je direktor Stefanović. Njih je obišao premijer prof. dr Đuro Macut, koji je porodilji poželeo još dece i ukazao da država radi na programu za podizanje nataliteta. Dve bebe rodile su se tačno u ponoć u
