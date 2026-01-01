Devojčica i dva dečaka prve bebe u Novoj godini

Dve bebe, devojčica i dečak, rodile su se tačno u ponoć u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC "Dr Dragiša Mišović", a u Višegradskoj je u prvoj sekundi Nove godine na svet došao Vukašin. Prvorođene bebe u Beogradu dobile poklon čestitku od 300.000 dinara.

Bebe, dečak i devojčica su se rodile u isto vreme u u ponoć. Dečak Vukašin, dužine 51 centimetar i težak 3.910 grama rođen je u prvoj sekundi posle ponoći u Ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj. Beba i bebina majka Marina Milošević su dobro, rekao je direktor porodilišta Aleksandar Stefanović. Premijer Srbije Đuro Macut obišao je bebu i mamu u bolnici u Višegradskoj. "Nadam se da ćemo iduće godine prisustvovati rođenju dva puta više beba nego ove godine.