BLOG UŽIVO Raste broj žrtava tragedije u Švajcarskoj: Više od 40 osoba poginulo, najmanje 115 povređenih, ima i nestalih

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Milica Bajić
BLOG UŽIVO Raste broj žrtava tragedije u Švajcarskoj: Više od 40 osoba poginulo, najmanje 115 povređenih, ima i nestalih

Više desetina ljudi poginulo je, a oko 100 je povređeno u eksploziji i požaru u baru „Le Konstelasion“ u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Dok vlasti i dalje istražuju uzrok tragedije, svedoci za švajcarske medije opisuju kako je vatra buknula zbog pirotehnike. Sve najnovije informacije pratite u našem blogu uživo. Glavna kantonalna tužiteljka istakla je da za sada nema uhapšenih, niti osumnjičenih. "Istraga se vodi o okolnostima požara", rekla je. Glavna kantonalna tužiteljka oglasila se na konferencija za medije i rekla da ne može da potvrdi da li je požar izazvala sveća koja je zapalila drveni stub
