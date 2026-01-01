Država povećala podsticaje za voćare: Do 5 miliona dinara godišnje za borovnice, maline i jagode

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Država povećala podsticaje za voćare: Do 5 miliona dinara godišnje za borovnice, maline i jagode

Novi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva predviđa da proizvođači borovnica, malina i jagoda mogu da dobiju do 5.000.000 dinara godišnje od države.

Ranije je maksimalni iznos bio 3.500.000 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da su povećani i maksimalni iznosi podsticaja za nabavku sadnica voćaka i hmelja sa 2.500.000 dinara na 3.500.000 dinara. Dodaje se da je povećan i iznos za nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja sa 825.000 na 1.000.000 dinara kao i za pripremu zemljišta sa 375.000 na 400.000 dinara. "Ovim izmenama i dopunama ministarstvo nastavlja da
