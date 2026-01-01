Predsednik Vučić za RTS: SAD 23. januara očekuju sve glavne tačke ugovora sa budućim kupcem NIS-a

RTS pre 2 sata
Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno sa NIS-om i državom Srbijom radio na dobijanju operativne licence, ako se sa takvim stvarima izađe pred OFAK, verujem da će dati odobrenje, kaže za RTS predsednik Aleksandar Vučić. Smatra da Amerikanci 23. januara očekuju sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca i kupca NIS-a, u ovom slučaju, dodaje, najverovatnije kompanije MOL.

Jedna od najvećih nepoznanica oko NIS-a ublažena je novim korakom ka mogućem rešenju. SAD su, posle razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima američke administracije, kao i sa premijerom Mađarske, produžile licencu za rad NIS-a do 23. januara i sirova nafta će ponovo da stiže. O najnovijim vestima i očekivanjima u vezi sa NIS-om, za RTS je govorio predsednik Vučić. Šta za NIS, a šta za Srbiju znači operativna licenca za rad, odnosno šta nam
