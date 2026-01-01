Merc: Rat u Ukrajini je deo ruskog plana protiv Evrope

BERLIN - "Strašan rat besni u Evropi. To je rat koji direktno ugrožava našu slobodu i našu bezbednost", rekao je Merc u novogodišnjem televizijskom obraćanju naciji.

Prema njegovim rečima, Rusija nastavlja "svoj agresivni rat protiv Ukrajine sa neumoljivom brutalnošću", a, kako je naveo, četvrtu godinu zaredom, Ukrajinci dočekuju Novu godinu u najnepovoljnijim uslovima bez struje, pod raketama, "u strahu za svoje prijatelje i porodicu", prenosi Dojče vele. "I ovo nije neki daleki rat koji nas ne pogađa. Jer sve jasnije vidimo: ruska invazija je bila i ostaje deo plana usmerenog protiv cele Evrope. Svakog dana je i Nemačka