"Rusija preti celoj Evropi"

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da rat u Ukrajini direktno pogađa evropske zemlje, uključujući i Nemačku, jer je deo plana ruske vlade protiv cele Evrope.

"Strašan rat besni u Evropi. To je rat koji direktno ugrožava našu slobodu i našu bezbednost", rekao je Merc u novogodišnjem televizijskom obraćanju naciji. Prema njegovim rečima, Rusija nastavlja "svoj agresivni rat protiv Ukrajine sa neumoljivom brutalnošću", a, kako je naveo, četvrtu godinu zaredom, Ukrajinci dočekuju Novu godinu u najnepovoljnijim uslovima bez struje, pod raketama, "u strahu za svoje prijatelje i porodicu", prenosi Dojče vele. "I ovo nije neki