Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - U Srbiji će od danas biti povećane plate u javnom sektoru kao i minimalac, penzionerima će u januaru biti isplaćene prve penzije povećane za 12,2 odsto, a počinje i primena Zakona o eBolovanju, kao i obaveza izdavanja elektronskih obveznica za pojedine kategorije firmi.

Kada je reč o platama, primanja zaposlenih u javnom sektoru biće povećana za 5,1 odsto, a minimalna zarada za 10,1 odsto. Takođe, od danas počinje i oporezivanje uvoza proizvoda u EU sa visokom emisijom ugljen dioksida, a Srbija istovremeno kreće sa naplatom nacionalnog poreza u iznosu od četiri evra po toni čime se smanjuje obaveza uvoznika u EU i sprečava dvostruko oporezivanje istih emisija. Ovo su najznačajne novine u domaćoj ekonomiji koje donosi nova 2026.
