Moskva: Napad na Hersonsku oblast planiran unapred, dronovi namerno ciljali civile

Sputnik pre 2 sata
Nema sumnje da je napad na kafić i hotel u gradu Horli u Heronskoj oblasti bio planiran unapred, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije na Telegramu.

Ministarstvo ističe da su bespilotne letelice namerno ciljale mesto okupljanja civila tokom proslave Nove godine. Kako se navodi, za više od 70 civila „doček Nove godine pretvorio se u tragediju: nacisti su napali kafić i hotel u Hersonskoj oblasti koristeći dronove". U napadu su poginule 24 osobe, više od 50 je ranjeno i hospitalizovano. Među povređenima je šest maloletnih lica, a jedno dete je poginulo, dodaje se u saopštenju Ministarstva.
