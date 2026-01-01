Dronovi namerno ciljali civile? Moskva se oglasila o napadu na Hersonsku oblast - planiran unapred!

Večernje novosti pre 59 minuta
Dronovi namerno ciljali civile? Moskva se oglasila o napadu na Hersonsku oblast - planiran unapred!

NEMA sumnje da je napad na kafić i hotel u gradu Horli u Heronskoj oblasti bio planiran unapred, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije na Telegramu.

Foto: Piksabej Ministarstvo ističe da su bespilotne letelice namerno ciljale mesto okupljanja civila tokom proslave Nove godine. „U prvom satu nove 2026. godine kijevski režim počinio je još jedan teroristički akt protiv civilnog stanovništva ruskih regiona“, ocenjuje Ministarstvo. Kako se navodi, za više od 70 civila „doček Nove godine pretvorio se u tragediju: nacisti su napali kafić i hotel u Hersonskoj oblasti koristeći dronove“. U napadu su poginule 24 osobe,
Moskva: Napad na Hersonsku oblast planiran unapred, dronovi namerno ciljali civile

Sputnik pre 1 sat

Sputnik pre 1 sat
Hersonska oblast: 24 poginula u napadu dronovima tokom dočeka Nove godine, proglašeni Dani žalosti

NIN pre 44 minuta

NIN pre 44 minuta
"Ukrajinski dronovi namerno ciljali civile": Rusko ministarstvo spoljnih poslova o napadu na Hersonsku oblast

Kurir pre 44 minuta

Kurir pre 44 minuta
U Hersonskoj oblasti 2. i 3. januar proglašeni za dane žalosti

Politika pre 29 minuta

Politika pre 29 minuta
Zaharova o napadu na Hersonsku oblast: Optužujemo sponzore kijevskih terorističkih izroda

Sputnik pre 2 sata

Sputnik pre 2 sata
Zaharova: Ovo je zverski čin

Vesti online pre 1 sat
Krvava novogodišnja noć Rusi tvrde: Ukrajinci dronovima napali kafić i hotel u Hersonu, 24 osobe stradale (foto)

Blic pre 1 sat

Blic pre 1 sat
MoskvaUkrajinaRusijaNova godinaRat u UkrajiniHerson

BBC News pre 14 minuta

BBC News pre 14 minuta
Sputnik pre 4 minuta

Sputnik pre 4 minuta
Nova pre 14 minuta

Nova pre 14 minuta
Danas pre 19 minuta

Danas pre 19 minuta
Euronews pre 19 minuta

Euronews pre 19 minuta