Drama u Rusiji: Najmanje pet mrtvih

B92 pre 1 sat
Drama u Rusiji: Najmanje pet mrtvih

Najmanje pet osoba, uključujući troje dece, poginulo je u požaru u selu u Jakutiji u Rusiji, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije za Jakutiju, požar je izazvan kratkim spojem, prenela je agencija RIA Novosti. Navodi se da je požar izbio u dvospratnoj kući u selu Suntar i da je zahvatio površinu od 24 kvadratna metra.
