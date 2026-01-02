Drama u Rusiji: Najmanje pet mrtvih

Najmanje pet osoba, uključujući troje dece, poginulo je u požaru u selu u Jakutiji u Rusiji, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije za Jakutiju, požar je izazvan kratkim spojem, prenela je agencija RIA Novosti. Navodi se da je požar izbio u dvospratnoj kući u selu Suntar i da je zahvatio površinu od 24 kvadratna metra.