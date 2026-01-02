Pešić upisao prvu pobedu u Evroligi - Bajern razbio Makabi

Košarkaši Bajerna su savladali Makabi iz Tel Aviva sa 95:71, u okviru 19. kola Evrolige.

Svetislav Pešić je uspeo da upiše prvu pobedu u Evroligi od kad je na klupi Bajerna. Njegov tim je od starta do kraja meča diktirao ritam i uspeo da trijumfuje. Ključne su bile prva i treća četvrtina, gde je Bajern napravio ogromnu razliku, prvu je dobio 31:23, a treću sa 26:13. Do pobede ih je predvodio David Mekormak sa 18 poena i šest skokova, pratio ga je Vladimir Lučić sa 17 poena i sedam skokova. Dvocifreni su bili i Andreas Obst sa 15, Justinian Džesup sa 12