Kakvo će danas biti vreme?

Danas pre 15 minuta  |  Beta
Kakvo će danas biti vreme?

U Srbiji će danas biti promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno vreme, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus devet do tri, a najviša od četiri na krajnjem severozapadu Srbije i južnoj Srbiji do 15 na zapadu zemlje. U Beogradu danas promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

N1 Info pre 5 minuta
Danas do 15 stepeni, zna se i kako će biti za Božić. Sneg u Beogradu i Novom Sadu 4 dana bez prestanka, RHMZ upozorava i na…

Danas do 15 stepeni, zna se i kako će biti za Božić. Sneg u Beogradu i Novom Sadu 4 dana bez prestanka, RHMZ upozorava i na ledenu kišu: Nikad veće razlike između severa i juga

Blic pre 10 minuta
Za prvi petak u ovoj godini meteorolozi najavljuju kišu i sneg, od sledeće sedmice i ledena kiša. Evo kakvo nas vreme očekuje…

Za prvi petak u ovoj godini meteorolozi najavljuju kišu i sneg, od sledeće sedmice i ledena kiša. Evo kakvo nas vreme očekuje prvih dana 2026. godine

Dnevnik pre 10 minuta
Vetrovito i osetno toplije: Temperatura do 15 stepeni, na planinama slab sneg

Vetrovito i osetno toplije: Temperatura do 15 stepeni, na planinama slab sneg

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Vreme danas promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Vreme danas promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

RTV pre 2 sata
(Radarski snimci) Spremite se, stiže žestok udar zime! Cela Srbija obojena u ružičasto, evo šta to tačno znači: Zna se tačan…

(Radarski snimci) Spremite se, stiže žestok udar zime! Cela Srbija obojena u ružičasto, evo šta to tačno znači: Zna se tačan sat, nek se spremi Beograd!

Blic pre 1 sat
Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

N1 Info pre 5 minuta
JKP „Vodovod i kanalizacija“: Zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija zimi

JKP „Vodovod i kanalizacija“: Zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija zimi

I Love Zrenjanin pre 5 minuta
Danas do 15 stepeni, zna se i kako će biti za Božić. Sneg u Beogradu i Novom Sadu 4 dana bez prestanka, RHMZ upozorava i na…

Danas do 15 stepeni, zna se i kako će biti za Božić. Sneg u Beogradu i Novom Sadu 4 dana bez prestanka, RHMZ upozorava i na ledenu kišu: Nikad veće razlike između severa i juga

Blic pre 10 minuta
Za prvi petak u ovoj godini meteorolozi najavljuju kišu i sneg, od sledeće sedmice i ledena kiša. Evo kakvo nas vreme očekuje…

Za prvi petak u ovoj godini meteorolozi najavljuju kišu i sneg, od sledeće sedmice i ledena kiša. Evo kakvo nas vreme očekuje prvih dana 2026. godine

Dnevnik pre 10 minuta
Vetrovito i osetno toplije: Temperatura do 15 stepeni, na planinama slab sneg

Vetrovito i osetno toplije: Temperatura do 15 stepeni, na planinama slab sneg

Newsmax Balkans pre 10 minuta