Onlajn prevara u Birmingemu, građani čekali novogodišnji vatromet koji nije bio zakazan

Danas pre 5 sati  |  Beta
Onlajn prevara u Birmingemu, građani čekali novogodišnji vatromet koji nije bio zakazan

Stotine građana Birmingema u Engleskoj čekale su novogodišnji vatromet u centru grada koji nije ni bio zakazan, piše britanski list Telegraf.

Građani su prevareni lažnim objavama na društvenim mrežama, uprkos obaveštenju lokalne policije da vatrometa neće biti. Ovo nije prvi put da građani Birmingema budu nasamareni. I prošle godine su se na društvenim mrežama pojavila navodna obaveštenja da će u centru grada biti priredbi, štandova sa hranom i „veličanstveni vatromet“, a policija je i tada izdala obaveštenje da su objave o dočeku lažne. Dočeka uz vatromet u centru Birmingema nije bilo od 2017. godine,
