Ministarstvo prosvete: Obezbedićemo studentima Megatrenda nastavak studija na drugim ustanovama

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će da obezbedi uslove da studenti Univerziteta Megatrend, kome je oduzeta dozvola za rad, nastave studije na drugim visokoškolskim ustanovama.

Ministarstvo u saopštenju podseća da aktivni studenti Univerziteta Megatrend ne mogu da nastave studije na ovom univerzitetu, fakultetima i studijskim programima nakon oduzimanja dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu. "Povodom napisa u pojedinim medijima, da bi aktivni studneti, nakon oduzimanja dozvole mogli da nastve studije na ovom univerzitetu, Ministarstvo prosvete odbacije takvu mogućnost, jer Zakon o visokom obrazovanju takvu