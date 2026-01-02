Ministarstvo prosvete: Studenti Megatrenda ne mogu da nastave studije na tom univerzitetu

Beta pre 50 minuta

Aktivni studenti Univerziteta Megatrend ne mogu nastaviti studije na tom univerzitetu, fakultetima i studijskim programima nakon oduzimanja dozvola za rad Megatrendu i fakultetima u njegovom sastavu, saopštilo je Minsitarstvo prosvete Srbije.

"Povodom napisa u pojedinim medijima, da bi aktivni studneti, nakon oduzimanja dozvole mogli nastviti studije na ovom univerzitetu, Ministarstvo prosvete odbacije takvu mogućnost, jer Zakon o visokom obrazovanju takvu pravnu situaciju ne poznaje", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je dodalo da Republička prosvetna inspekcija vrši nadzor nad Univerzitetom Megatrend i navedenim fakultetima, u cilju utvrđivanja tačnog broja upisanih studenata na studijskim programima tih visokoškolskih ustanova, kako bi se mogao doneti akt o nastavku studija za te studente na drugim visokoškolskim ustanovama.

U skladu sa Zakonom, kako se dodaje, ministar prosvete će na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima te visokoškolske ustanove na drugim visokoškolskim ustanovama.

"Ovaj akt sadrži popis studenata na koje se akt odnosi i popis akreditovanih studijskih programa iz istih obrazovno-naučnih oblasti, odnosno akreditovanih visokoškolskih ustanova na kojima studenti zatečeni na ustanovi kojoj je oduzeta dozvola za rad mogu da nastave svoje studije. Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvete 26. novembra 2025. godine donelo je rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerziteta Megatrend i fakultetima u sastavu tog univerziteta - Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Ministarstvo je navelo da je u toku i nadzor nad zakonitošću rada Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo koji je u sastavu Univerziteta Megatrend i koji ima važeću dozvolu za rad i akreditaciju ustanove i studijskih programa, ali koji će usled gubitka dozvole za rad univerziteta, morati u narednom periodu da izvrši statusnu promenu i postane članica nekog drugog akreditovanog univerziteta u Srbiji.

Komentarišući informaciju da je Vlada Crne Gore, zbog oduzimanja dozvole za rad, privremeno obustavila priznavanje obrazovnih isprava stečenih na Univerzitetu Megatrend, Ministarstvo prosvete je navelo da diplome tog Univerziteta izdate u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju pre 26. novembra 2025. godine studentima koji su upisani na u tom trenutku odobrene, odnosno akreditovane studijske programe i završili studije na ovom univerzitetu i njegovim članicama u rokovima propisanim Zakonom, proizvode isto pravno dejstvo kao i javne isprave.

"Diplome koje su izdale druge samostalne visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, odnosno da oduzimanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi ne proizvodi pravno dejstvo na ranije izdate diplome u skladu sa zakonom na toj ustanovi", piše u saopštenju.

Ministarstvo prosvete je navelo da će pružiti sve potrebne informacije Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija Crne Gore u vezi sa tim slučajem i dodalo da je Zakonom o visokom obrazovanju propisana procedura provere verodostojnosti javnih isprava (diploma) koje izdaju visokoškolske ustanove u Srbiji, kao i da je to moguće i slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove koja je ispravu izdala.

"Podsećamo da visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev za izdavanje nove dozvole za rad i početnu akreditaciju po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad, ali da do dobijanja nove dozvole za rad i akreditacije ustanove i studijskih programa nema pravo da obavlja delatnost visokog obrazovanja", piše u saopštenju.

Zakonom o visokom obrazovanju, kako su naveli, propisano je da visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju, dozvola za rad važi još godinu dana od dana konačnosti rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju, bez prava upisa studenata, kao i da, ukoliko visokoškolska ustanova ne podnese zahtev za novu akreditaciju najkasnije godinu dana pre isteka važeće akreditacije, važenje akreditacije prestaje narednog dana po isteku roka trajanja važeće akreditacije, pri čemu akreditacija važi sedam godina.

"Članom 53. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju predviđena je dužnost Ministarstva da u roku od 15 radnih dana od dana isteka navedenih rokova donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad i da objavi prestanak važenja akreditacije. Oduzimanjem dozvole za rad prestaje mogućnost obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno prestaje rad visokoškolske ustanove", dodalo je Ministarstvo prosvete.

(Beta, 02.01.2026)