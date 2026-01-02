Zadržavanja na graničnim prelazima u Srbiji: Putnička vozila na GP Šid čekaju dva sata
Euronews pre 40 minuta | Autor: Tanjug
Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.
Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se na GP Batrovci, izlaz, zadržavaju 180 minuta, na GP Šid, izlaz, 120 minuta, GP Sremska Rača, izlaz 30 minuta, GP Horgoš, izlaz, 60 minuta, GP Horgoš 2, izlaz, 90 minuta, GP Bački Vinogradi, izlaz, 45 minuta, GP Preševo, ulaz, 35 minuta, GP Gradina, izlaz, 30 minuta, GP Gradina, ulaz, 30 minuta, GP Jaša Tomić, izlaz, 40 minuta. Na teretnim kao i na ostalim terminalima graničnih prelaza nema dužih