Spremite se za pravu zimu: U Srbiji večeras kiša, a evo kada počinje sneg

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Spremite se za pravu zimu: U Srbiji večeras kiša, a evo kada počinje sneg

Tokom noći u Srbiji će, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno na severu zemlje, kao i ponegde na jugozapadu i jugu s kišom, dok je na visokim planinama u toku noći moguć sneg.

Prema prognozama RHMZ, vetar će na na severu biti slab, u ostalim krajevima umeren i jak, a u planinskim predelima povremeno i olujni, južni i jugozapadni. Tokom narednih dana očekuju nas česte padavine i izražene temperaturne razlike između severa i juga zemlje. Iz RHMZ upozoravaju na vlažan sneg i lokalne pojave ledene kiše. Sutra se u Srbiji očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, u većem delu osetno hladnije, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i
