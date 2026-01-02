Od svega malo: Nikola Jović imao interesantno veče u NBA ligi!

Srpski košarkaš Nikola Jović imao je zapaženu ulogu u pobedi Majami Hita nad Detroit Pistonsima rezultatom 118:112.

Iako nije bio među najefikasnijima, Jović je dao značajan doprinos sa po 5 poena, 5 skokova i 5 asistencija, učestvujući u više segmenata igre tokom važnog trijumfa svoje ekipe. Utakmica je bila neizvesna tokom većeg dela susreta, a Detroit je u više navrata imao rezultatsku prednost. Ipak, Majami je u završnici uspeo da preokrene tok susreta i zabeleži četvrtu uzastopnu pobedu, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju u gornjem delu Istočne konferencije.