Strašni Lenard ređa MVP partije - Fila i Boston ubedljivi VIDEO

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su protekle noći Jutu 118:101 uz još jednu fenomenalnu partiju Kavaja Lenarda.

Nakon što je Hjustonu ubacio 41 poen, Portlandu 28, Detroitu 55, Sakramentu 33, Lenard je zablistao i protiv Jute sa 45 poena! Harden ga je pratio sa 20, Nikolas Batum je podsetio na najbolje dane, ubacio 14, što je bilo i više nego dovoljno za šestu uzastopnu pobedu zahuktalih Klipersa koji se nalaze u najboljoj formi od starta sezone. I dalje su van plej-in zone, ali su joj najbliži od početka takmičarske godine koju su krenuli katastrofalno, no sada su u velikom