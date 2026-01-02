Jovićeva noć za zaborav

Majami Hit pobedio je Detroit rezultatom 118:112 u meču Nikole Jovića za zaborav. Srpski reprezentativac šutirao je katastrofalnih 1/10 iz igre, te je meč završio sa pet poena.

Osim toga, Nikola Jović imao je još pet skokova i pet asistencija. Majami je do trijumfa nad Pistonsima vodio Norman Pauel sa 36 postignutih poena, imao je podršku Haimea Hakeza koji je brojao do 19, dok je Bem Adebajo zabeležio dabl-dabl učinak od 15 poena i čak 14 skokova. S druge strane, u redovima Detroita bolji od ostalih bio je Kejd Kaningem sa 31 poenom. Majami je trenutno na skoru od 19 pobeda uz 15 poraza, dok je Detroit uprkos porazu lider Istočne