Nije izbegao pauzu! Poznato koliko dugo će jedan od najboljih košarkaša u NBA biti van terena

Kurir pre 5 minuta
Ovo je informacija koju je saopštio klub iz Ilinoisa.

Ovaj 23-godišnji australijski bek prosečno ove sezone beleži 19,2 poena, devet asistencija i 8,9 skokova po utakmici u NBA ligi. Čikago je saopštio da će bek Kobi Vajt propustiti najmanje nedelju dana zbog povrede lista, dok će 10 dana van terena biti krilni igrač Zek Kolins. Posle 33 odigrane utakmice Čikago se nalazi na devetom mestu Istočne konferencije sa 16 pobeda i 17 poraza, a naredni meč igra u noći petak na subotu, kada dočekuje Orlando.
