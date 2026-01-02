Smrtni slučajevi porasli za 74 odsto: U ovoj državi je 2025. bila najsmrtonosnija godina u poslednjoj deceniji!

Protekla 2025. godine je bila u Pakistanu najsmrtonosnija u protekloj deceniji, kako su smrtni slučajevi povezani sa sukobima porasli za 74 odsto, a militanti su činili više od polovine broja žrtava, prema novom izveštaju koji je danas objavio nezavisni tink-tenk.

Islamabad često optužuje Kabul da zatvara oči pred prekograničnim napadima pakistanskih militanata, što avganistanska talibanska vlada poriče. Tenzije između dva suseda su visoke od oktobra nakon graničnih sukoba, u kojima su desetine ljudi poginule, a stotine ranjene. Pakistanski institut za studije sukoba i bezbednosti (PICSS) saopštio je da je u nasilju u Pakistanu poginulo 3.413 ljudi, u odnosu na 1.950 u 2024. godini, a militanata je ubijeno 2.138. Porast